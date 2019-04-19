Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти

Белоруссия зафиксировала ухудшение качества российской нефти в нефтепроводе «Дружба», об этом сообщается в заявлении концерна «Белнефтехим».

«В течение последних нескольких дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба», – утверждается в заявлении, передает РИА «Новости».

Также там сообщается, что белорусская сторона запросила «официальную встречу с представителями ПАО «Транснефть» с целью урегулирования ситуации».

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания белорусскому народу и парламенту призвал правительство республики как можно скорее завершить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов, чтобы «не ходить с протянутой рукой и никому не кланяться».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли Белоруссия прожить без российской нефти.