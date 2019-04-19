Лукашенко захотел покупать нефть на мировом рынке и «никому не кланяться»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания белорусскому народу и парламенту призвал правительство республики как можно скорее завершить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов, чтобы «не ходить с протянутой рукой и никому не кланяться».

«Надо особое внимание, в силу сложившихся обстоятельств, обратить на окончание, притом скорейшее окончание, модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов. Чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись, а покупали как все на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя и получали определенную прибыль», – приводит его слова РИА «Новости».

Лукашенко отметил, что работы находятся на финишной прямой, но «надо ускоряться».

Глава Белоруссии также заявил, что для Минска нет места никаким компромиссам в политике в вопросах суверенитета и безопасности страны. «Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность», – подчеркнул он.

Белорусский лидер отметил, что за сравнительно короткое время республике удалось выстроить новую внешнеполитическую линию. В частности, напомнил он, Минск выступил не только инициатором, но и активным участником евразийских интеграционных проектов.

Лукашенко подчеркнул, что Минск сумел сохранить нейтралитет по отношению к глобальным и региональным конфликтам и «ни на шаг не отступил от принципа самостоятельности в принятии решений».

Ранее Лукашенко грозил «поставить на ремонт» идущие через его страну нефтепроводы, заявив, что Москва «начинает выкручивать руки» Минску. Поводом для перекрытия газопроводов называли ремонт из-за требований экологии. «Транснефть» предложила Белоруссии помощь в ремонте нефтепроводов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва начинает менять свое отношение к Лукашенко.

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