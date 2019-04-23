Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов на Украину, в Польшу и Балтию

Белоруссия приостановила экспортные поставки нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за проблем с качеством российского сырья, заявил замглавы белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

«Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов, бензинов и дизтоплива на Украину, в Балтию и Польшу... На текущий момент (контрактные обязательства) приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью», – цитирует Гриба РИА «Новости».

Напомним, Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти, после чего в концерне «Белнефтехим» объявили о временном ограничении экспортных поставок нефтепродуктов. В «Транснефти» подтвердили, что с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» возникли проблемы.

Ранее в поломке дорогостоящего оборудования на белорусском НПЗ обвинили российскую нефть.

Украина решила усилить контроль качества нефти после сообщений «Гомельтранснефть Дружба» о резком ухудшении качества сырья из России.

Газета ВЗГЛЯД пыталась ответить на вопрос, сможет ли Белоруссия обойтись без российской нефти.

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