В поломке на белорусском НПЗ обвинили российскую нефть

Некачественная российская нефть, которая начала поступать в Белоруссию, повредила дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ, заявили на предприятии.

«В течение последних нескольких дней Мозырский НПЗ перерабатывает нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики, обладающей повышенной коррозионной активностью. Плохое качество перерабатываемого сырья сказалось на работе оборудования», – рассказали БелТА представители завода.

Отмечается, что в субботу на установке были выявлены пропуски теплообменных трубок. Комиссия пришла к выводу, что теплообменные трубки разрушились из-за коррозии, которая была вызвана некачественным сырьем. Оборудование пришлось демонтировать.

Специалисты завода предприняли меры, чтобы минимизировать последствия поступления некачественной нефти, подчеркнули на предприятии.

Ранее Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти, после чего в концерне «Белнефтехим» объявили о временном ограничении экспортных поставок нефтепродуктов. В «Транснефти» подтвердили, что с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» возникли проблемы.

Позднее генеральный директор предприятия «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко сообщил, что качество российской нефти, поступающей в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», стало постепенно улучшаться.

Газета ВЗГЛЯД пыталась ответить на вопрос, сможет ли Белоруссия обойтись без российской нефти.

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