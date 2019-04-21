Белоруссия заметила улучшение качества российской нефти

Качество российской нефти, поступающей в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», стало постепенно улучшаться, заявил генеральный директор предприятия «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.

«По показателю «хлориды» превышение в 17 раз. Но можно отметить, что идет снижение», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Борисенко добавил, что в настоящее время идет «мониторинг качества нефти по всей трубе» на территории Белоруссии. «Можно говорить, что мы сегодня располагаем где-то 700 тыс. – 1 тыс. тонн нефти, которая не соответствует показателю качества», – уточнил он.

В эфире телеканала вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что получил заверение от руководства «Транснефти», что российская компания принимает меры «по максимальной откачке нефти с повышенным содержанием хлорида и подмешиванию более качественной нефти», передает РИА «Новости».

Ранее в воскресенье концерн «Белнефтехим» объявил, что временно ограничивает экспортные поставки нефтепродуктов в связи с «ухудшением качества».

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