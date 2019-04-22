Украина усилила контроль качества российской нефти

«Укртранснафта» решила усилить контроль качества нефти после сообщений «Гомельтранснефть Дружба» о резком ухудшении качества этого сырья из России.

«19 апреля 2019 ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сообщила АО «Укртранснафта» о поступлении с технологического участка магистрального нефтепровода АО «Транснефть - Дружба» нефти с ухудшенными показателями качества. В связи с этим оператор нефтетранспортной системы Украины АО «Укртранснафта» усилило контроль качества нефти, транспортируемой через территорию Украины», – говорится в сообщении на сайте «Укртранснафта».

«Транспортировка и использование нефти ненадлежащего качества создает значительные риски повреждений технологического оборудования «Укртранснафты», – говорится в заявлении.

Как утверждается в сообщении, лабораторные исследования, проведенные в Белоруссии, показали, что доля органических хлоридов в нефти из России в несколько десятков раз превысила допустимую норму. Вместе с тем отмечается, что проведение лабораторных исследований для определения качества транспортируемой нефти не регламентировано для компаний, осуществляющих транспортировки нефтепроводами. Также сообщается, что транспортировка нефти на НПЗ Украины и ее транзит европейским потребителям проходят в штатном режиме.

Напомним, Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти, после чего в концерне «Белнефтехим» объявили о временном ограничении экспортных поставок нефтепродуктов. В «Транснефти» подтвердили, что с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» возникли проблемы.

Позднее генеральный директор предприятия «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко сообщил, что качество российской нефти, поступающей в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», стало постепенно улучшаться.