Минск заявил о поступлении «загрязненной российской нефти» в ЕС и на Украину

Российская нефть c высоким содержанием хлорорганики уже начала поступать на территорию Евросоюза и Украины, заявил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

«По результатам тех проб, которые отобраны на границе Республики Беларусь и Республики Польша, мы констатировали, что некачественная нефть уже поступила на территорию Евросоюза. Мы также обладаем оперативной информацией, что нефть с измененными характеристиками уже находится на территории Украины», – цитирует Сизова РИА Новости.

По его словам, белорусская сторона быстро среагировала на проблему с некачественным сырьем на своем НПЗ в Мозыре.

На данный момент Минск оценивает масштабы ущерба от поступления в страну некачественной нефти из России.

«Пока идет оценка того, какой ущерб нанесен оборудованию. Более того, если сейчас есть очевидные вещи (пропуски теплообменного оборудования), то внутреннее состояние реакторов и трубопроводов может быть оценено только после проведения капитального ремонта», – сказал он.

Кроме того, белорусская сторона попросила «Транснефть» увеличить прокачку нефти в Белоруссию по северной ветке трубопровода «Дружба». Российская сторона готова оказать содействие в решении этого вопроса.

До конца 2019 года Минск рассчитывает начать импорт нефти, альтернативной российскому сырью, через порты стран Балтии или Украины.

Ранее сообщалось, что Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов на Украину, в Польшу и Балтию.

Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по южной ветке трубопровода «Дружба», возникла на прошлой неделе. Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти, после чего в концерне «Белнефтехим» объявили о временном ограничении экспортных поставок нефтепродуктов. В «Транснефти» подтвердили, что с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» возникли проблемы.

Газета ВЗГЛЯД пыталась ответить на вопрос, сможет ли Белоруссия обойтись без российской нефти.