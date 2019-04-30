Белоруссия приостановила прием российской нефти

Компания «Гомельтранснефть Дружба» полностью приостановила прием нефти из России с 30 апреля, транзит планируется восстановить 2 мая, сообщил первый заместитель гендиректора, главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

«На 08.00 30 апреля все маршрутные поручения по месяцу были выполнены и прием нефти из РФ полностью остановлен. Качественная нефть находится на 30-м километре трассы Унеча – Мозырь», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что это «треть пути от Унечи до государственной границы с Белоруссией».

«Продолжение ее транспортировки по территории Беларуси планируется возобновить после вытеснения некачественной нефти с российского участка ориентировочно 2 мая», – сказал Вериго.

По его словам, эту вынужденную паузу компания постарается использовать для выполнения необходимых ремонтных работ.

Вериго добавил, что общий объем некачественной нефти в трубопроводах системы «Дружба» на участках в России, Белоруссии, Украины и Польши составляет, по предварительной оценке, около 5 млн тонн.

Ранее сообщалось, что президент «Транснефти» Николай Токарев во вторник доложит президенту России Владимиру Путину о ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

Перед этим в Белоруссии заявили, что «чистая» нефть из России поступит на Мозырский НПЗ не ранее 4 мая. В Минэнерго России сообщили, что поступление кондиционной нефти ожидается 2-3 мая, а нормализация «качественных характеристик нефти, поступающей в порт Усть-Луга, ожидается 7 мая».

Об ухудшении качества российской нефти Минск заявил 19 апреля.

27 апреля министр энергетики Александр Новак подписал приказ о создании межведомственной комиссии по проверке нарушения качества нефти. Утверждалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло намеренно.

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