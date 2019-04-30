В Белоруссии назвали сроки начала поставок «чистой» нефти из России

«Чистая» российская нефть поступит на Мозырский НПЗ в Белоруссии не раньше 4 мая, сообщили в пресс-службе белорусского госконцерна «Белнефтехим».

В пресс-службе сообщили по ссылкой на данные диспетчерской службы ОАО «Гомельтранснефть Дружба», что 29 апреля в 17.40 «вслед за разделительным снарядом началась прокачка нефти, соответствующей стандартным параметрам, от российской ЛПДС (линейной производственной диспетчерской станции) «Унеча» в сторону белорусско-российской границы и ЛПДС «Мозырь». По состоянию на 9.00 30 апреля снаряд и качественная нефть находятся на 30-м километре пути от Унечи», передает РИА «Новости».

В «Белнефтехиме» пояснили, что с учетом скорости и графика движения нефти, а также расстояния (106 километров от ЛПДС «Унеча» до границы) прибытие нефти на белорусскую территорию ожидается не ранее 23.00 2 мая.

«На ЛПДС «Мозырь» соответствующая ГОСТу нефть поступит не ранее 4 мая 2019 года», – уточнили в пресс-службе.

Ожидается, что полное восстановление работы магистрального нефтепровода «Дружба» потребует нескольких месяцев напряженной работы. Принятые на данный момент меры «позволят восстановить работу лишь одной нитки трубопровода».

Также сообщается, что больше 170 тыс. тонн загрязненной нефти будет вытеснено из нефтепровода на российском и белорусском участках, из них 120 тыс. тонн в резервуары линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Мозырь», передает ТАСС.

Ранее в Министерстве энергетики России заявили: «поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3 мая», а «нормализация качественных характеристик нефти, поступающей в порт Усть-Луга, ожидается 7 мая».

19 апреля Белоруссия заявила об ухудшении качества нефти, поступающей из России. После Варшава уведомила Минск об отказе принимать нефть, транзит через Белоруссию в Европу был остановлен.

27 апреля глава Минэнерго Александр Новак подписал приказ о создании межведомственной комиссии по проверке нарушения качества нефти.

Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло намеренно.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала версию диверсии против качества российской нефти.

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