Транзит российской нефти через Белоруссию в Европу остановлен

Главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба»» Андрей Вериго сообщил, что компания уведомила российскую сторону об остановке транзита нефти в западном направлении в связи с решением Польши остановить прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба».

«Гомельтранснефть Дружба» направило телефонограмму в Брянск об остановке транзита по западному направлению в связи с поставками некачественной нефти и отказом PERN принимать ее», – приводит ТАСС сообщение Гомельтранснефти со ссылкой на БелТА.

Ранее Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.

Напомним, 11 апреля Александр Лукашенко пригрозил «поставить на ремонт» идущие через Белоруссию нефтепроводы, заявив, что Москва «начинает выкручивать руки» Минску.

После этого глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что в случае перекрытия нефтепровода «Дружба» Россия может переориентировать поставки нефтепродуктов на морские порты.

19 апреля Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти. В «Транснефти» подтвердили, что с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» возникли проблемы.

По сообщениям белорусских СМИ, в Минске пока не получили ответа от «Транснефти» на предложение по вытеснению загрязненного сырья из магистрального нефтепровода «Дружба», возобновлении качественных поставок и компенсации ущерба.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли Белоруссия прожить без российской нефти.

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