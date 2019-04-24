В Белоруссии заявили об отсутствии реакции России на просьбы Минска по нефти

В Белоруссии не получили ответа от российской компании «Транснефть» на предложение по вытеснению загрязненной нефти из магистрального нефтепровода «Дружба» до Усть-Луги, а также о возобновлении поставок качественного сырья и компенсации ущерба, сообщил белорусский гостелеканал «Беларусь 1».

Как утверждается, «белорусская сторона предлагает вытеснить смесь через Унечу до Усть-Луги, очистив тем самым магистральные артерии», передает РИА «Новости».

Однако, по информации телеканала, от российской стороны не поступило ответа на вопрос о вытеснении загрязненной нефти из белорусского участка нефтепровода «Дружба» и резервуаров, где «с четверга скопилось более 1 млн тонн опасной некондиции».

Телеканал напомнил, что накануне в Москве «прошли сложные переговоры с российской «Транснефтью» о возобновлении поставки качественного сырья и компенсации ущерба белорусским (нефтеперерабатывающим) заводам и экономике в целом».

При этом, в эфире телеканала было заявлено, что «российские партнеры не смогли дать никакого ответа, как собираются разрешать ситуацию».

В то же время отмечается, что российской стороной начата прокачка по нефтепроводу «Сургут-Полоцк», по которому белорусский завод «Нафтан» стал получать незагрязненную нефть, но, по данным телеканала, «в объемах, не обеспечивающих полную загрузку завода».

Между тем, в Белоруссии отметили, что не решен вопрос о поставке незагрязненной нефти на Мозырский НПЗ, который, как было заявлено в эфире телеканала, готов принимать чистую нефть железнодорожным транспортом.

На данный момент два белорусских НПЗ работают на половину своих мощностей, экспорт светлых белорусских нефтепродуктов приостановлен. «По самым предварительным оценкам, ущерб уже превышает сотни млн долларов, и каждый день промедления российских партнеров увеличивает наши потери», – подчеркнул белорусский телеканал.

Напомним, в прошлую пятницу глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания призвал покупать нефть на мировом рынке и «никому не кланяться». В тот же день Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти. В «Транснефти» подтвердили, что с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» возникли проблемы.

Во вторник Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов на Украину, в Польшу и Балтию, а в среду в Белоруссии начали получать качественную нефть из России по северной ветке нефтепровода «Дружба».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли Белоруссия прожить без российской нефти.

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