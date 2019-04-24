Белоруссия заявила о возвращении поставок качественной нефти из России

В Белоруссии начали получать качественную нефть из России по северной ветке нефтепровода «Дружба», сообщили в концерне «Белнефтехим».

«Сегодня началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода (Сургут – Полоцк). Объем прокачки обеспечивает работу производственных мощностей на сниженной загрузке», – приводит БелТА слова представителя концерна.

При этом отмечается, что на Мозырском НПЗ качество нефти на данный момент не улучшилось.

Ранее в Польше заявили о снижении качества нефти из Белоруссии.

Напомним, Минск заявил о поступлении «загрязненной российской нефти» в ЕС и на Украину, хотя Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов на Украину, в Польшу и Балтию.

Во вторник замглавы белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявил, что до конца 2019 года Минск рассчитывает найти альтернативный вариант российской нефти.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как «грязная нефть» дала Лукашенко возможность давить на Россию.