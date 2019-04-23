В Польше заявили о снижении качества нефти из Белоруссии

В Польше зафиксировали снижение качества нефти, которая поступает из Белоруссии по трубопроводу «Дружба», об этом заявили в пресс-службе нефтеперерабатывающей компании ORLEN.

«В области поставок сырой нефти компания PERN (оператор польского участка «Дружбы») сообщила нам об ухудшении качества нефти в Адамово. Мы ожидаем поступления полного отчета по этому вопросу. От этого будут зависеть наши дальнейшие возможные шаги», – говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

Там уточнили, что компания не занимается импортом бензина из Белоруссии. «В случае с дизельным топливом импорт с белорусского направления составляет небольшой процент», – заверили в ORLEN.

В RERN также подтвердили ухудшение качества поступаемой нефти.

«Мы получили факс от «Гомельтранснефти» о наблюдаемом повышении концентрации органических хлоридов в сырой нефти, поставляемой в Белоруссию. Позднее мы заметили это в нефти, переправляемой в Польшу», – пояснили в пресс-службе оператора.

«PERN информировал об этом польские и немецкие НПЗ и находится с ними в постоянном контакте. Мы отслеживаем эту ситуацию на регулярной основе», – отметили там.

Напомним, Минск заявил о поступлении «загрязненной российской нефти» в ЕС и на Украину, хотя Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов на Украину, в Польшу и Балтию.

Во вторник замглавы белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявил, что до конца 2019 года Минск рассчитывает найти альтернативный вариант российской нефти.