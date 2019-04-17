Новак рассказал о мерах на случай перекрытия нефтепровода Белоруссией

Москва не рассматривает вариант, что Белоруссия может закрыть нефтепровод «Дружба», но в случае такого форс-мажора Россия может переориентировать поставки нефтепродуктов через морские порты, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

«Я считаю, что вариант перекрытия трубы (трубопровода «Дружба» в Белоруссии) – это форс-мажор, который, по моему мнению, абсолютно нецелесообразен, мы даже не рассматриваем этот вариант. Конечно, у нас есть резервы по другим направлениям поставок нефти, в том числе и с увеличением объемов погрузки через морские порты», – передает слова Новака ТАСС.

Он добавил, что считает это нецелесообразным, так как нужно работать в рамках действующих договоренностей.

Министр также указал, что деятельность российских и белорусских компаний, которые владеют нефтепроводной инфраструктурой, отрегулирована договором. В случае необходимости ремонта трубопроводов «все заранее планируется, заранее обговаривается», чтобы транспортные потоки не нарушались.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил «поставить на ремонт» нефтепроводы, идущие через его страну. Он обвинил Москву в том, что она «начинает выкручивать руки» Минску. Поводом для перекрытия газопроводов в Белоруссии назвали ремонт из-за требований экологии.

Также Минск заявлял, что может повысить на 23% стоимость транзита нефти.

«Транснефть» после этого предложила Белоруссии помощь в ремонте нефтепроводов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва начинает менять свое отношение к Лукашенко.