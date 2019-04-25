Польша уведомила Белоруссию об отказе принимать нефть из нефтепровода «Дружба»

Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода, сообщил главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

По словам Вериго, в «Гомельтранснефть Дружба» «получили письмо от PERN, что НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок «Адамово», передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

«В 22.00 по варшавскому времени (21.00 мск) они приостановили отбор, то есть прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте «Адамово» на неопределенный срок», – отметил представитель «Гомельтранснефти».

Напомним, 11 апреля Александр Лукашенко пригрозил «поставить на ремонт» идущие через Белоруссию нефтепроводы, заявив, что Москва «начинает выкручивать руки» Минску.

После этого глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что в случае перекрытия нефтепровода «Дружба» Россия может переориентировать поставки нефтепродуктов на морские порты.

19 апреля Лукашенко в ходе ежегодного послания призвал покупать нефть на мировом рынке и «никому не кланяться». В тот же день Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти. В «Транснефти» подтвердили, что с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» возникли проблемы.

Во вторник Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов на Украину, в Польшу и Балтию, а в среду в Белоруссии начали получать качественную нефть из России по северной ветке нефтепровода «Дружба».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли Белоруссия прожить без российской нефти.

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