Минэнерго назвало срок поступления «чистой» нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии

В Министерстве энергетики России назвали сроки поступления на Мозырский НПЗ в Белоруссии «чистой» экспортной нефти, соответствующей технологическим стандартам.

«В соответствии с графиком нефть, полностью отвечающая требованиям техрегламента, поступила на ЛПДС «Унеча» около 12.00 дня и около 17.00 – на границу Белоруссии», – приводит ТАСС сообщение Министерства энергетики России.

В ведомстве сообщили, что «поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3 мая», а «нормализация качественных характеристик нефти, поступающей в порт Усть-Луга, ожидается 7 мая».

В понедельник днем «чистая» российская нефть, соответствующая техрегламенту ЕАЭС, достигла линейной производственной диспетчерской станции «Унеча» нефтепровода «Дружба» на границе с Белоруссией.

Между тем, в концерне «Белнефтехим» утверждают, что «чистая» российская нефть пока не поступила в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба».

Напомним, 19 апреля Белоруссия заявила об ухудшении качества нефти, поступающей из России. После этого Варшава уведомила Минск об отказе принимать нефть, транзит через Белоруссию в Европу был остановлен. 27 апреля глава Минэнерго Александр Новак подписал приказ о создании межведомственной комиссии по проверке нарушения качества нефти.

При этом сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло намеренно. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала версию диверсии против качества российской нефти.

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