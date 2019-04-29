Минэнерго назвало срок поступления «чистой» нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии

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30 апреля, вторник | Последнее обновление — 00:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Москве состоялась премьера скандального фильма «Братство»
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Тюмень спасли от боевиков
Байден только кажется непобедимым
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Бывший вице-президент США Джо Байден официально заявил о своем вступлении в президентскую гонку. Выдвижение политического тяжеловеса станет проверкой на прочность и Демократической партии, и двухпартийной системы США в целом. Подробности...
Детский «Голос» как урок элитам
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
При всей безобразности у скандала с победой дочери и внучки известных и богатых есть и позитивный результат. Он стал очередным флажком, которыми российское общество очерчивает пределы допустимого для собственных элит. Подробности...
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Треть украинских граждан мечтает свалить и без указов Путина
Владимир Добрынин, журналист
Украинские власти осудили решение России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса. Но претензии о разбазаривании человеческого капитала Украина может предъявить куче стран мира, прежде всего – самой себе. Подробности...
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Чем удивляет Ким Чен Ын
Обсуждение: 6 комментариев
Умерла Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустымПодробности...
Во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России
В четверг во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России. После переговоров вождь КНДР подарил президенту России корейский мечПодробности...
Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон
Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотникПодробности...
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