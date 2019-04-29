«Чистая» российская нефть достигла границы с Белоруссией

Соответствующая техрегламенту ЕАЭС российская нефть в понедельник, 29 апреля, как и планировалось, достигла приграничной с Белоруссией линейной производственной диспетчерской станции «Унеча» нефтепровода «Дружба», сообщил представитель вице-премьера России Дмитрия Козака Илья Джус.

«Как планировалось, по состоянию на 12:00 29 апреля 2019 года нефть, соответствующая евразийскому техрегламенту, достигла приграничной линейной производственной диспетчерской станции «Унеча» нефтепровода «Дружба», – сообщил Джус, передает РИА «Новости».

Между тем ранее в понедельник в концерне «Белнефтехим» сообщили, что российская нефть, соответствующая качественным показателям, пока не поступила в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба».

19 апреля Белоруссия заявила об ухудшении качества нефти, поступающей из России. После Варшава уведомила Минск об отказе принимать нефть, транзит через Белоруссию в Европу был остановлен. 27 апреля глава Минэнерго Александр Новак подписал приказ о создании межведомственной комиссии по проверке нарушения качества нефти.

При этом сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло намеренно. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала версию диверсии против качества российской нефти.