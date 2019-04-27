Создана комиссия по проверке нефти в «Дружбе»

Глава Минэнерго Александр Новак подписал приказ о создании межведомственной комиссии по проверке нарушения качества нефти, сообщили в ведомстве.

«По поручению председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева приказом министра энергетики Александра Новака создана межведомственная комиссия по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу «Дружба», – рассказали в министерстве, передает РИА «Новости».

В комиссии будут участвовать руководители федеральных государственных органов, их заместители. В их число войдут представители Минэнерго, Минпромторга, ФАС, Роснедр, Ростехнадзора, Росстандарта и компании «Транснефть», пояснили в ведомстве.

19 апреля Белоруссия заявила об ухудшении качества нефти, поступающей из России. После Варшава уведомила Минск об отказе принимать нефть, и транзит через Белоруссию в Европу был остановлен.

Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло намеренно. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала версию диверсии против качества российской нефти.