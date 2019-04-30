Глава «Транснефти» доложит Путину о ситуации с трубопроводом «Дружба»

Президент «Транснефти» Николай Токарев во вторник доложит президенту Владимиру Путину о ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что Путин «заслушает Токарева, главу «Транснефти», естественно в первую очередь по ситуации с нефтепроводом «Дружба», передает ТАСС.

«Также в целом по прошлому году основные показатели компании (будут обсуждаться на встрече Путина и Токарева)», – добавил он.

Пресс-секретарь главы государства сообщил также, что в этот день российский лидер проведет традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

Песков не исключил, что вечером у президента состоится международный телефонный разговор.

Владимир Путин проведет встречу с главой Объединенной судостроительной корпорации Георгием Полтавченко, с которым обсудит перспективы развития отечественного судостроения и итоги работы корпорации за 2018 год.

Ранее в Белоруссии заявили, что «чистая» российская нефть поступит на Мозырский НПЗ не раньше 4 мая.

До этого в Министерстве энергетики России сообщили, что «поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3 мая», а «нормализация качественных характеристик нефти, поступающей в порт Усть-Луга, ожидается 7 мая».

Напомним, 19 апреля Минск заявил об ухудшении качества нефти, поступающей из России.

27 апреля глава Минэнерго Александр Новак подписал приказ о создании межведомственной комиссии по проверке нарушения качества нефти.

Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло намеренно.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала версию диверсии против качества российской нефти.