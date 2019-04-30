Медведев допустил уголовное наказание за порчу нефти в трубопроводе «Дружба»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил, что за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба» возможно наказание вплоть до уголовного.

«Эта ответственность может быть административной, может быть экономической, то есть гражданско-правовой, и может быть уголовной. По всем этим линиям необходимо процедуры довести до конца. Это то, что я обещал нашим партнерам из Белоруссии», – передает слова Медведева РИА «Новости».

Премьер заявил, что инцидент с попаданием некондиционной нефти в трубопровод «Дружба» очень плохой, с которым нужно самым тщательным образом разобраться.

«Следствие идет и по линии правоохранительных органов, и по технологической линии. Результатом этого разбора должны быть решения о привлечении к ответственности виновных лиц и установлении виновных компаний», – сказал Медведев.

При этом замещение некачественной нефти в трубопроводе «Дружба», по словам премьера, уже произошло.

«В ближайшее время такая нефть начнет поступать и в Белоруссию, тот участок трубы, который идет по территории республики Беларусь уже на их нефтеперерабатывающие комбинаты. Ну и надеюсь, что этот инцидент будет разрешен, хотя сам по себе, еще раз подчеркиваю, этот инцидент, этот случай, он плохой и нужно обязательно сделать все, чтобы ничего подобного не повторялось», – сказал он.

При этом Медведев подчеркнул, что никакой увязки между ситуацией с нефтепроводом «Дружба» и налоговым маневром России быть не может.

Во вторник сообщалось, что Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России с 30 апреля, транзит планируется восстановить 2 мая.

Об ухудшении качества российской нефти Минск заявил 19 апреля.

Была создана межведомственная комиссия по проверке нарушения качества нефти. Утверждалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло намеренно.