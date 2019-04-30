Путин призвал «менять систему» в связи со скандалом вокруг некачественной нефти

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с некачественной нефтью в трубопроводе «Дружба», отметил, что самоконтроля со стороны нефтяников в этом вопросе недостаточно, нужно менять систему.

«Самоконтроля недостаточно. Значит, нужно менять эту систему. Сделайте обязательно и доложите председателю правительства», – поручил Путин главе «Транснефти» Николаю Токареву, передает ТАСС.

Путин добавил, что из-за этой ситуации Россия понесла очень серьезный экономический, материальный и имиджевый ущерб.

Главе «Транснефти» он поручил проработать меры по усилению возможности контроля за приемом нефти в систему нефтепроводов и доложить премьеру.

Ранее премьер России Дмитрий Медведев допустил, что за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба» возможно наказание вплоть до уголовного.

Во вторник Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России, транзит планируется восстановить 2 мая.

Впервые об ухудшении качества российской нефти Минск заявил 19 апреля. Предполагается, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло произойти намеренно.