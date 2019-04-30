Материалы по загрязнению нефти в «Дружбе» передали ФСБ

Глава российского оператора магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» Николай Токарев заявил, что все материалы по загрязнению нефти в «Дружбе» были переданы в управление ФСБ по Самарской области.

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Токаев также заявил, что частное предприятие намеренно произвело слив некачественной нефти в трубопровод.

«Мы провели служебное внутрикорпоративное расследование в расчете найти источник, откуда были поступления этих соединений. Выяснилось, что это частное предприятие в Самарской области», – сказал главе государства Токарев, сообщается на сайте Кремля.

По мнению главы «Транснефти», это мошенническая схема. «На сегодня все материалы переданы в Управление ФСБ по Самарской области, осуществляются оперативно-следственные действия. В ближайшее время там уже все будет названо своими именами», – добавил глава компании.

При этом Токаев подчеркнул, что «Транснефть» не снимает с себя ответственность за инцидент с загрязнением нефти.

19 апреля Минск заявил об ухудшении качества нефти, поступающей из России. 27 апреля глава Минэнерго Александр Новак подписал приказ о создании межведомственной комиссии по проверке нарушения качества нефти. Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было намеренным.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала версию диверсии против качества российской нефти.