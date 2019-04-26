Решение ВТО по ограничению Россией транзита украинской продукции вступило в силу

Орган по разрешению споров ВТО утвердил доклад третейской группы по инициированному Украиной спору «Россия – меры в отношении транзита товаров», признав правомерным ограничение Россией транзита украинской продукции; решение вступило в силу, сообщили в Минэкономразвития.

«В докладе третейская группа пришла к выводу о том, что все оспариваемые Украиной российские меры соответствуют правилам ВТО. Украина воздержалась от апелляции данного решения и с сегодняшнего дня решение окончательно вступило в силу», – указывается в сообщении министерства.

Напомним, в начале апреля стало известно, что ВТО приняла сторону России в споре с Украиной о транзите.

С 1 января 2016 года был установлен особый порядок ввоза в Казахстан и Киргизию украинских товаров, следующих транзитом через территорию России. По оценкам экспертов, порядка 79% экспортных поставок с Украины в Казахстан и 95% в Киргизию коснулись введенные Россией ограничения. Осенью того же года Киев обратился в ВТО.