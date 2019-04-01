ВТО приняла сторону России в споре с Украиной о транзите

Украина проиграла торговый спор с Россией во Всемирной торговой организации по делу о транзитных перевозках украинских товаров.

ВТО в ближайшее время официально обнародует решение по жалобе Украины против России, пишет украинское издание «Европейская правда».

По информации издания, рассмотрев доводы сторон, ВТО приняла позицию России, которая заявляла, что политическая ситуация на Украине в 2014-2015 годах создавала существенные угрозы для ее национальной безопасности. В связи с этим ограничение транзита организация не признала нарушением.

Напомним, с 1 января 2016 года был установлен особый порядок ввоза украинских товаров в Казахстан, следующих транзитом через территорию России, согласно которому товары с территории Украины для казахстанских получателей перемещаются только через установленные пункты пропуска, по определенному маршруту следования, а также под таможенным сопровождением и установлением пломб на основе системы ГЛОНАСС. Позднее требования были распространены и на Киргизию.

По оценкам экспертов, около 79% экспортных поставок с Украины в Казахстан и 95% в Киргизию коснулись введенные Россией ограничения.

В сентябре 2016 года украинские власти направили в ВТО запрос на проведение консультаций с Москвой по поводу ограничения транзита украинских товаров.