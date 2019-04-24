В Кремле сказали, как Путин будет строить отношения с Киевом при Зеленском

Президент Владимир Путин намерен выстраивать линию российско-украинских отношений с учетом заявлений и действий нового украинского лидера Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Владимир Путин «как человек, который определяет внешнюю политику российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий (Зеленского) будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины», передает ТАСС.

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Представитель Кремля заявил также, что Москва не собирается возлагать надежды на изменение судьбы руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского до инаугурации Владимира Зеленского.

Он указал, что пока главой государства продолжает оставаться Петр Порошенко, а «его позицию по Вышинскому мы хорошо знаем», передает РИА «Новости».

21 апреля во втором туре выборов президента Украины победу одержал кандидат Владимир Зеленский. Газета ВЗГЛЯД анализировала, что ждет Украину при новом президенте.

В среду, 24 апреля, стало известно, что российские журналисты написали открытое письмо Зеленскому с просьбой освободить Кирилла Вышинского.

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