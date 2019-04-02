Москалькова заявила, что украинцы поставили Порошенко «двойку» за соблюдение прав человека

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что результаты первого тура выборов президента Украины продемонстрировали, что президент Петр Порошенко получил «двойку» от граждан Украины за соблюдение прав и свобод человека.

«Петр Порошенко набирает всего около 16% несмотря на беспрецедентно массированную избирательную кампанию, несмотря на задействованный информационный, агитационный и административный ресурсы. Такое возможно только когда люди полностью разочаровались в действующей власти», – заявила омбудсмен, передает ТАСС.

Он подчеркнула, что «защита прав и свобод человека и гражданина всегда были есть и будут главным мерилом, индикатором отношения общества к власти». По ее словам, «соблюдению прав и свобод человека в Украине и деятельности гаранта этих главных ценностей народ поставил твердую «двойку».

Тем временем в подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей вскрылись манипуляции с голосами в пользу действующего президента Украины Петра Порошенко – в день выборов, 31 марта, в этом регионе у него почти вдвое вырос рейтинг. Всего на выборах было зафиксировано более 2,4 тыс. нарушений. Украинские журналисты также заявляли о вмешательстве в работу СМИ на выборных участках.

Кроме того, ОБСЕ заподозрила Порошенко в нарушении одного из ключевых документов организации, который регулирует вопросы выборов – Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года. Также наблюдатели обвинили в нарушении законодательства о выборах генпрокурора Украины Юрия Луценко, который незаконно поддерживал Порошенко, и отметили случаи неправильного использования административного ресурса и подкупов избирателей.

МИД России назвал избирательную кампанию на Украине самой грубой, грязной и ожесточенной в истории.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК страны, после обработки 95% протоколов в первом туре шоумен Владимир Зеленский лидирует с результатом 30,24% голосов. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 15,94% граждан.