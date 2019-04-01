На выборах президента Украины зафиксировано более 2,4 тыс. нарушений

Украинская полиция зафиксировала 2 тыс. 467 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента, возбуждено 60 уголовных дел, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

«Зафиксировано 2 тыс. 467 сообщений по событиям, связанным с нарушением избирательного законодательства», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Самым распространенными правонарушениями стали фотографирование – 144 случая и незаконная агитация – 140 случаев. Кроме того, был зафиксирован подкуп избирателей и повреждение бюллетеней. Также поступали ложные сообщения о минировании и происходили попытки вынести бюллетень.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Напомним, ни один из кандидатов в президенты Украины не набирает количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов: по итогам обработки половины протоколов Зеленский сохраняет лидерство с результатом в 30,20% голосов избирателей, а Порошенко занимает вторую строчку – 16,64%; Юлия Тимошенко на третьем месте – 13,08%.

Как ожидается, 21 апреля на Украине состоится второй тур президентских выборов.

Тем временем, украинские СМИ проанализировали итоги первого тура президентских выборов и поведение украинских избирателей, а также озвучили прогноз на второй тур.

Газета ВЗГЛЯД писала, что перед Владимиром Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.