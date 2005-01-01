ОБСЕ заподозрило Порошенко в нарушении ключевого правила выборов

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ считает, что украинский президент Петра Порошенко в ходе избирательной кампании нарушил один из ключевых документов организации, который регулирует вопросы выборов, следует из доклада миссии международных наблюдателей.

«Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года», – передает ТАСС текст документа.

Также наблюдатели обвинили в нарушении законодательства о выборах генпрокурора Украины Юрия Луценко, который незаконно поддерживал Петра Порошенко, а также отметили случаи неправильного использования административного ресурса и подкупов избирателей на выборах.

МИД России назвал избирательную кампанию на Украине самой грубой, грязной и ожесточенной в истории.

По итогам подсчета 80% протоколов шоумен Владимир Зеленский набирает 30,40%, вместе с ним во второй тур предварительно выходит Петр Порошенко с 16,03%.