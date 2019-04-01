Наблюдатели обвинили Луценко в незаконном вмешательстве в выборы в пользу Порошенко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко допустил прямое вмешательство в поддержку действующего главы государства Петра Порошенко в ходе избирательной кампании, что противоречит законодательству, следует из доклада наблюдателей на украинских выборах.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее МИД России заявил, что избирательная кампания на Украине была самой грубой, грязной и ожесточенной в истории, а миссия ОБСЕ отметила случаи неправильного использования административного ресурса и подкупов избирателей на выборах.

Напомним, по итогам подсчета 80% протоколов глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает 30,40%, во второй тур также предварительно выходит действующий глава государства Петр Порошенко с 16,03%.

Второй тур состоится 21 апреля.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала результат первого тура выборов на Украине.