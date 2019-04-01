Украинские журналисты заявили о вмешательстве в работу СМИ во время выборов

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) заявил о вмешательстве в деятельность СМИ на выборных участках во время президентских выборов.

Об инциденте в Facebook рассказал глава союза Сергей Томиленко.

По словам председателя НСЖУ, накануне голосований в Киеве проводился набор из числа посторонних лиц для работы наблюдателями с журналистскими бейджами. Кроме этого, в столице председатель Избиркома отказалась предъявлять журналистам состав комиссии, несмотря на открытость этой информации.

Нарушения были замечены и в регионах. Так, в Днепре от корреспондентов телеканала «34» требовали дополнительной аккредитации, хотя для прохода на избирательные участки было достаточно предъявить удостоверение, а в Калуше Ивано-Франковской области журналист смог начать работу только после вмешательства полиции.

«В Житомирской области на участках зафиксировано массовое присутствие журналистов от одинаковых изданий, о чем проинформировал сайт Житомир.info. Посторонние лица регистрировались с удостоверениями журналистов газет «Попольня на ладонях», «Ружин на ладонях» и «Деловой Бердичев», в некоторых удостоверениях даже не были вписаны фамилии. По двое–трое от различных изданий наблюдают несколько минут и едут дальше. Ведут себя вызывающе и неприветливо. На Хмельничине наблюдатели от «Батькивщины» зафиксировали, что на избирательном участке постоянно находился председатель сельского совета с удостоверением журналиста», – отмечает Томиленко.

По словам главы НСЖУ, во время выборов препятствовали и работе российских представителей СМИ, в частности, телеканала «Дождь».

«Молодые мужчины на площади перед Центральной избирательной комиссией не дали возможности журналисту российского телеканала «Дождь» снять сюжет, обвинив его в искажении фактов и грубо вытолкав с площади» – написал он.

Томиленко отметил, что «политические штабы продолжают позорную практику заведения на избирательные участки посторонних лиц под журналистским прикрытием», при этом подчеркнув, что «псевдожурналисты не вызвали заметных конфликтов на участках».

После обработки 80,20% бюллетеней глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набрал 30,40%. Действующий президент Петр Порошенко имеет 16,03%. Замыкает тройку лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,24%.

ЦИК Украины продолжает подсчет голосов, но уже ясно, что ни один из кандидатов в президенты Украины не набирает количества, достаточного для победы в первом туре. Второй тур состоится 21 апреля.