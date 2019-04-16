Власти Франции оценили состояние Нотр-Дам-де-Пари после пожара

Основная структура собора Парижской Богоматери спасена, однако ситуация остается крайне сложной, заявил министр культуры Франции Франк Риестер.

Риестер заявил, что «основная конструкция спасена, но ситуация крайне нестабильная», передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Inter.

«Этой ночью сгорело две трети площади крыши собора, обрушился шпиль и часть поперечного нефа», – добавил он.

Тем временем мэр Парижа Анн Идальго выступила в Twitter с предложением созвать международную конференцию, чтобы собрать средства на восстановление собора Парижской Богоматери.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери до сих пор не потушен до конца, хотя ранее сообщалось о его ликвидации.

Здание избежало полного разрушения, а хранившиеся там реликвии спасли и перевезли в мэрию Парижа; вскоре их отправят в Лувр. Во вторник появились видео из собора после пожара.

Западные СМИ назвали пожар в соборе Парижской Богоматери ударом по французской столице и по всему, что она представляет. Тем временем на Украине посмеялись над трагедией, а телеведущая Ксения Собчак нашла в ситуации положительные стороны.

Настоятель русского храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых) предложил французам покаяться после пожара в Нотр-Дам-де-Пари.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что потеряно и что удалось спасти при пожаре в соборе Парижской Богоматери.