Власти Франции заявили, что пожар в соборе Парижской Богоматери не потушен

Пожар в соборе Парижской Богоматери, начавшийся вечером в понедельник, все еще не потушен, заявил госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес.

Нуньес заявил, что «пожар находится под контролем, но еще полностью не потушен», передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Он добавил, что причина возгорания в одной из главных достопримечательностей французской столицы пока не установлена, власти ведут разбирательство.

Тем временем стало известно, что один пожарный получил «легкое ранение» при тушении огня в соборе Парижской Богоматери; об этом сообщил командир пожарной бригады Парижа Жан-Клод Галле, передает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось, что пожар, от которого сильно пострадал Нотр-Дам-де-Пари, ликвидирован.

Здание избежало полного разрушения, а хранившиеся там реликвии спасли.

Настоятель русского храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых) предложил французам покаяться после пожара в Нотр-Дам-де-Пари.

При этом на Украине посмеялись над пожаром, а телеведущая Ксения Собчак обвинила в инциденте «гребаных социалистов» и нашла в ситуации положительные стороны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что потеряно и что удалось спасти при пожаре в соборе Парижской Богоматери.