Терновый венец Христа спасли из горящего Нотр-Дам-де-Пари

Реликвии эвакуируются из горящего Нотр-Дам-де-Пари, сообщил командир работающих на месте пожарных Жан-Клод Галле.

«Мы пытаемся сохранить заднюю часть собора, где находятся самые ценные предметы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

Галле заверил, что «все самое ценное уже перенесли в укрытие».

Галле не уверен, что пожарные смогут «остановить пламя, если оно перекинется на северную колокольню собора». В таком случае «последствия для собора будут крайне разрушительными», передает ТАСС.

Один пожарный получил ранения в ходе тушения собора.

Ректор собора Патрик Шове сообщил, что часть реликвий удалось спасти, в том числе реликвию, почитаемую как терновый венец Христа: «Мы спасли терновый венец, тунику святого Людовика. Внутри удалось также спасти несколько картин, но большие полотна было сложно снять, как вы понимаете».

Напомним, представитель собора Андре Фино заявлял, что «все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает».

В 1239 году в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа.