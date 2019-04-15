Огонь охватил левую башню Нотр-Дам-де-Пари

Левая башня Нотр-Дам-де-Пари охвачена огнем, сообщают информационные агентства.

После того, как в результате пожара полностью был разрушен шпиль и крыша собора, огонь перекинулся на несущие конструкции здания. Следом огонь появился и в левой башне, передает РИА «Новости».

Представитель собора Андре Фино сообщил, что огонь не затронул реликвии. По его словам, «все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает». В 1239 году в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что в результате пожара никто не пострадал. По его словам, «еще слишком рано говорить о причинах пожара».

Прокуратура Парижа начала расследование по факту пожара, пишет Figaro.

Спасательные службы предполагают, что причиной пожара могли стать реставрационные работы, которые проводились на крыше здания.

Здание загорелось вечером в понедельник. Часть собора закрыта строительными лесами, в районе которых и началось возгорание. Движение по острову Сите перекрыто.