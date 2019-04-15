Загорелся cобор Парижской Богоматери

В соборе Парижской Богоматери в столице Франции произошел пожар, сообщает Agence France-Presse.

На видео, размещенных в Twitter очевидцами, видны сильные клубы дыма и открытый огонь, который вырывается из базилики храма, передает РИА «Новости».

Сейчас часть собора закрыта лесами, шли реставрационные работы.

Собор Парижской Богоматери, известный также как Нотр-Дам-де-Пари, является одним из символов французской столицы. Расположен в восточной части острова Сите на месте первой христианской церкви Парижа.