Нотр-Дам-де-Пари избежал полного разрушения

Конструкция Нотр-Дам-де-Пари спасена от полного разрушения, сообщил глава парижской пожарной охраны генерал Жан-Клод Галле .

Он сообщил, что продвижение огня остановлено, «обе колокольни собора спасены от пожара», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Можно считать, что структура собора спасена от разрушения», – заявил он

Госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес также сообщил, что «интенсивность пожара снизилась» и «можно считать, что структура здания спасена от разрушения».

Прокуратура Парижа инициировала расследование о неумышленном причинении ущерба в связи с пожаром в соборе.