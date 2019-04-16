На Украине посмеялись над пожаром в Нотр-Дам-де-Пари

Посол Франции в Киеве Изабель Дюмонт пожаловалась главе МИД Украины Павлу Климкину на шутку украинского телеведущего Тараса Березовца.

Как заявил Березовец в Twitter, французскому лидеру Эммануэлю Макрону «очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь собор Парижской Богоматери». По словам Березовца, «мог бы и Елисейский дворец полыхнуть», передает РИА «Новости».

«Как вам не стыдно!? Позор», – написала в ответ Дюмонт, причем отметила в записи аккаунты Климкина и МИД Украины.

Климкин поспешил заверить, что Киев выражает поддержку Парижу: «Собор является символом Франции и нашей европейской культуры. От всего сердца с нашими парижскими друзьями».

Напомним, в Нотр-Дам-де-Пари произошел пожар, собор серьезно пострадал от огня, были опасения, что ему грозит полное разрушение.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном.