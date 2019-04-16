Что потеряно и что удалось спасти при пожаре в Нотр-дам де Пари

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16 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 02:06  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Что значат для России политические перемены в Финляндии

Финляндия ищет новый политический маршрутФото: KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС
Противники миграции, националисты и евроскептики, собравшиеся под брендом «Истинных финнов», заняли второе место на выборах в финский парламент. У этой «нерукопожатной» партии лишь на одно депутатское кресло меньше, чем у победивших социал-демократов. Правящая умеренная коалиция потерпела чувствительное поражение. Есть ли опасность, что отношения страны Суоми с Россией ухудшатся? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Пока существует майданная Украина – будет война

Дмитрий Родионов, политолог
Вопрос освобождения Мариуполя был вопросом нескольких дней, его и освобождать не надо было – украинские бойцы его сами оставили. А дальше Славянск, Краматорск, границы областей... И как знать, где в итоге остановилась бы линия фронта, если бы не вмешались внешние силы. Подробности...
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Сегодня пал альт-глобализм

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Некоторые мейнстримные западные СМИ полагают, что Ассанж, Гринвальд и иже с ними стали эдакими «полезными идиотами», оказавшими невольную помощь западным национал-популистам. Но, на мой взгляд, дело обстоит иначе. Подробности...
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Экспортная демократия вернулась Западу бумерангом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Запад так старательно насаждал в мире нигилизм по отношению к государству, безоговорочный приоритет либеральной политкорректности над замшелыми традициями законности, что добился впечатляющих «всходов» внутри себя самого. Подробности...
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      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
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            Что потеряно и что удалось спасти при пожаре в Нотр-дам де Пари

            Пожарным удалось спасти значительную часть собора   16 апреля 2019, 01:05
            Фото: Philippe Wojazer/Reuters
            Текст: Артем Филиппов

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            Вечером в понедельник произошло немыслимое: весь мир позабыл о политических сражениях, спортивных матчах и семейных делах. Миллионы людей наблюдали, как горит древний Собор Парижской Богоматери - не только одно из старейших зданий столицы Франции, но и один из символов европейской культуры. Чем так ценен этот памятник - и что в итоге в нем удалось спасти?

            Стоит задуматься, почему столько людей, независимо от их политических и религиозных убеждений, отреагировали на случившееся с болью и печалью, ведь не было никаких сообщений о человеческих жертвах.

            Миллионы людей по всему миру и тысячи парижан на улицах наблюдали, как загорелся готический шпиль собора, а затем рухнул вместе с частью крыши. Мировые выпуски новостей перешли в режим нон-стоп, соцсети взорвались комментариями, а лидеры государств и мировые знаменитости спешили поделиться своими чувствами от утраты: «Наша дама из Парижа покинула нас», «экзистенциальный ужас», «знаковый символ веры для людей во всем мире в огне», «трагический день для Франции», «Париж лишился своего Собора»...

            Конечно, люди эмоционально откликнулись, потому что увидели в прямом эфире разрушение и гибель вечного символа красоты, всей своей долгой историей рассказывающего нам о непрерывности человеческих достижений и открытий. Строительство собора началось в XII в. и продолжалось без малого 200 лет. Нотр-Дам пережил годы осквернения во времена Французской революции и долгий период реставрации.

            Восемьсот лет Нотр-дам наблюдал за Парижем, а его колокола звонили в годы как счастливых, так и горестных событий, например, во время ужасных терактов в Париже в ноябре 2015 г. Сотни лет собор величественно стоял, оставаясь безмолвным свидетелем истории города и страны, истории культурного сердца Европы. Он пережил века религиозного насилия, войн, эпидемий и политических волнений. Однако пламени потребовалось всего несколько часов, чтобы разрушить его. Сама история горела на наших глазах в реальном времени.

            Это не просто горящее здание, пусть древнее и красивое, но необратимая часть нашего человеческого прошлого, которой мы, возможно, никогда не сможем поделиться с нашими детьми и внуками. Даже несмотря на то, что самое ценное, как заявляют пожарные, удалось спасти - и среди этих реликвий предмет, который, как считается, являет собой терновый венец Христа. Чисто случайно уцелели также 16 медных статуй, с середины XIX века стоявших на крыше - их буквально несколько дней назад увезли на реставацию. Однако оригинальные интерьеры XII века и уникальные витражи, похоже, потеряны навсегда.

            Известный парижский писатель Паскаль-Эммануэль Гобри прокомментировал случившееся: «Это просто катастрофа. Бесчисленные бесценные произведения искусства и артефакты. Оригинальная деревянная конструкция крыши, принцип постройки которой до сих пор не до конца понятен современными учеными, сама по себе является бесценным памятником. Мое сердце разбито».

            Нотр-Дам де Пари воплощает в себе историю искусства и европейской культуры. Потеряв Нотр-Дам, мы утратим не только сакральное пространство и художественное сокровище, но и один из символов человеческих свершений.

            Нотр-Дам представляет самые прекрасные вещи, которые мы, человеческие существа, можем создать, если потратим невообразимое количество труда, ресурсов и времени. Это определенная вершина в истории человечества. И, к счастью, по последним сообщениям, значительную часть собора удалось спасти.

            Виктор Гюго считал Собор Парижской Богоматери произведением искусства, созданным самим человечеством, написав в своем одноименном романе: «Великие здания, как и высокие горы – творения веков... Художник, личность, человек исчезают в этих огромных массах, не оставляя после себя имени творца; человеческий ум находит в них свое выражение и свой общий итог. Здесь время зодчий, а народ – каменщик».

            Когда Гюго заканчивал свой роман, Нотр-Дам находился в ужасном состоянии, он считался старомодным и постепенно разрушался. В 1831 г. роман «Собор Парижской Богоматери» был опубликован, его успех помог привлечь внимание общественности, и спустя десять лет начались реставрационные работы. Собор был спасен буквально на грани смерти.

            В итоге до вчерашнего дня он оставался центральной частью любого туристического маршрута в Париже, будучи одним из самых узнаваемых архитектурных памятников в мире. Нет сомнений, впрочем, что туристическая привлекательность сгоревшего собора будет ничуть не меньше (а может, и больше), чем оригинального здания. Возможно, мы еще станем свидетелями его возрождения. А это значит, что сгоревшая история сможет приносить Парижу тот же доход, что и живая.


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