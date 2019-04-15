Полностью обрушилась крыша Нотр-Дам-де-Пари

Крыша собора Парижской Богоматери, охваченного огнем, полностью обрушилась.

Об этом сообщает РИА «Новости».

ТАСС сообщает, что пожар охватил новые части собора Парижской Богоматери, приближается к его смотровой площадке.

Ранее обрушился шпиль Собора и его часы, огнем оказались охвачены несущие конструкции здания.

Здание загорелось вечером в понедельник. Часть собора закрыта строительными лесами, в районе которых и началось возгорание. Движение по острову Сите перекрыто.