Обрушился шпиль собора Парижской Богоматери

Загоревшийся шпиль собора Парижской Богоматери обрушился, сообщают СМИ.

Также упали часы собора.

Движение по острову Сите, где находится Нотр-Дам-де-Пари, перекрыто. Собравшиеся наблюдают за происходящим. Подъезжают все новые машины экстренных служб, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Нотр-Дам-де-Пари, который считается одним из главных символов Парижа, начался пожар. В Сети публиковали видеозаписи, на которых видны клубы дыма и открытый огонь на базилике храма.