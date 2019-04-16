Пожарные потушили Собор Парижской Богоматери

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ликвидирован, сообщил представитель парижской пожарной службы Габриэль Плюс.

«Возгорание потушено», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

Плюс заявил, что пожарные будут «следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции», чтобы огонь опять не разгорелся и не повредил несущие конструкции.

Напомним, Нотр-Дам-де-Пари серьезно пострадал в результате сильного пожара.