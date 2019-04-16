Собчак нашла положительные стороны в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала пожар в Нотр-Дам-де-Пари, обвинив в нем «гребаных социалистов».

«Ну что, кто нагрешил?? Ну хоть крысы, коих там развелось великое множество, поджарятся», – заявила она в Telegram-канале «Кровавая барыня».

По ее словам, «сбывается херово написанная, но абсолютно правильная по смыслу книга «Атлант расправил плечи»

Собчак посетовала, что «угробили» ее «самый любимый город в мире крысами, бомжами и радикальной толерантностью».

«А теперь еще и сожгли», – заявила она.

Собчак заподозрили в том, что она пишет эти сообщения пьяной.

«Вообще не бухаю. Реально чуть не плАчу. Мой любимый город», – возразила она.

Собчак пожаловалась, что «нотрдам как и многое другое в Париже перестали подсвечивать, крысы, бомжи и реально стало стремно ходить по улицам». Она «связывает это с тем, что Франция, в отличие от Великобритании, например, ведет крайне «левую» политику».