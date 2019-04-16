Опубликовано видео из собора Парижской Богоматери после пожара

В сети появились первые кадры из собора Парижской Богоматери во французской столице, где к утру вторника удалось справиться с крупным пожаром.

Ролик в своем Twitter опубликовал телеканал LCI.

#NotreDame de Paris devastee par les flammes :



Les premieres images de l'interieur



Notre edition speciale > https://t.co/qsMXQl1bpK pic.twitter.com/62ZqYl6Bbr — LCI (@LCI) 15 апреля 2019 г.

Еще на одном видео заметна дыра в потолке в том месте, где до пожара было основание рухнувшего шпиля.

На фото, сделанном дроном, видно, что стены собора уцелели.

Кроме того, почти не пострадал алтарь собора, а также некоторые статуи внутри.

#Claudel se convertit, au cours des Vepres du jour de Noel 1886. C’est elle, #NotreDame de Paris. Et elle est debout. pic.twitter.com/XGSSWnwFrO — Thibault Malandrin (@tibomalandrin) 16 апреля 2019 г.

В понедельник вечером миллионы людей наблюдали, как горит древний Собор Парижской Богоматери – не только одно из старейших зданий столицы Франции, но и один из символов европейской культуры. Зарубежные СМИ назвали пожар в Соборе Парижской Богоматери ударом по французской столице и по всему, что она представляет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем так ценен этот памятник и что в нем удалось спасти.