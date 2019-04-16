Западные СМИ: Сердце Франции и душа Европы злобно вырваны

Зарубежные СМИ назвали пожар в Соборе Парижской Богоматери ударом по французской столице и по всему, что она представляет.

Газета Guardian выразила сочувствие Парижу в связи с «ужасной потерей», отметив, что пожар в Нотр-Даме вызывает «сильную эмоциональную боль». Издание добавляет, что складывается ощущение, что «само сердце Франции и душа Европы были внезапно и злобно вырваны».

«Казалось, что когда рухнул шпиль, вместе с ним рухнул весь мир. Парижане плакали на улице; действительно, весь мир плакал», – пишет газета Independent.

Американская газета New York Times отмечает, что пожар вызвал горе во всем мире. Как сообщает издание, тысячи французов выстроились вдоль берегов Сены, наблюдая за тем, как пламя полыхает в соборе.

«Телевизионные и кабельные станции прервали свои регулярные передачи, чтобы транслировать многочасовое непрерывное освещение ужасающей катастрофы. Для парижан это был великий символ истории их города. Но Нотр-Дам принадлежит всему миру – и теперь одно из его величайших сокровищ понесло немыслимые увечья», – пишет газета New York Post.

Газета Evening Standard пишет, что храбрые пожарные и сотрудники собора пытались спасти драгоценные реликвии, в то время как другие «боролись с адом извне». Отмечается, что один из пожарных серьезно пострадал в ходе тушения, передает РИА «Новости».

«Огонь горел часами, практически не утихая, несмотря на усилия сотен пожарных. Когда тьма опустилась на город, огонь все еще не утихал. Пожарные работали всю ночь напролет и в итоге им удалось спасти основную структуру Нотр-Дама, предотвратив распространение огня на северную колокольню», – передает газета USA Today.

Британская Daily Mail сообщает, что «многие очевидцы задавались вопросом, были ли пожарные достаточно хорошо экипированы, чтобы справиться с огнем на такой высоте».

Washington Post пишет, что «Нотр-Дам не умер и снова поднимется, но никогда уже не будет прежним». Издание также отмечает, что «падение собора является ударом по Парижу и по всему, что он представляет».

«Важнейшим вопросом является то, в какой степени пожар повредил каменную надстройку. Даже если в некоторых каменных сводах не упала разрушающаяся крыша, любая известняковая кладка, находящаяся в длительном контакте с огнем, вероятно, будет ослаблена. Эту каменную кладку можно переписать и заменить, но не витражи на окнах», – пишет Wall Street Journal.

Британская газета Telegraph отмечает, что Великобритания тоже сталкивалась с подобными разрушениями, напоминая о пожарах в Виндзорском замке, дворце Хэмптон-Корт и Йоркском соборе. Однако газета добавляет, что Нотр-Дам «может и должен восстать снова».

В понедельник вечером миллионы людей наблюдали, как горит древний Собор Парижской Богоматери – не только одно из старейших зданий столицы Франции, но и один из символов европейской культуры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем так ценен этот памятник и что в нем удалось спасти.