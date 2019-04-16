Стала известна судьба реликвий собора Парижской Богоматери

Реликвии собора Парижской Богоматери не пострадали при пожаре, сообщил официальный представитель Нотр-Дама Андре Фино; по данным СМИ, все ценности перевезли в мэрию Парижа.

Фино сообщил, что «священные предметы хранятся в ризнице – в этом случае обычно нет риска, что эти вещи могут пострадать при пожаре», передает «Интерфакс» со ссылкой на газету Le Figaro.

Телеканал BFMTV сообщает, что все уцелевшие произведения искусства перевезли в мэрию Парижа, передает РИА «Новости».

Планируется, что во вторник или среду они будут перевезены в Лувр.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери, который начался вечером в понедельник, до сих пор не потушен до конца, хотя ранее сообщалось о его ликвидации. Здание избежало полного разрушения, а хранившиеся там реликвии спасли.

Настоятель русского храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых) предложил французам покаяться после пожара в Нотр-Дам-де-Пари.

Западные СМИ назвали пожар в соборе Парижской Богоматери ударом по французской столице и по всему, что она представляет.

На Украине посмеялись над пожаром, а телеведущая Ксения Собчак обвинила в инциденте «гребаных социалистов» и нашла в ситуации положительные стороны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что потеряно и что удалось спасти при пожаре в соборе Парижской Богоматери.