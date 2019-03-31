Украина объявила об открытии первого прихода «ПЦУ» за рубежом

Украинские дипломаты объявили о начале работы в Словении так называемой Православной церкви Украины, получившей томос об автокефалии от константинопольского патриарха Варфоломея.

«31 марта в Словении начала свое функционирование Православная церковь Украины», – говорится в сообщении на сайте посольства Украины в Любляне.

Отмечается, что сотрудники дипломатического ведомства «посетили первую Святую литургию св. Василия Великого, которая была отслужена в храме св. Урха».

Напомним, 6 января Киев получил от константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии «новой церкви». В документе содержатся ограничения, которые делают церковную структуру на Украине зависимой от Стамбула. Так, в нем сказано, что юрисдикция «новой церкви» ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей.

В начале марта глава украинской «новой церкви» Епифаний Думенко заявлял, что так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) начала процесс передачи своих зарубежных приходов Константинопольскому патриархату.

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