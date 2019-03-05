«Новая церковь» Украины начала передавать зарубежные приходы Константинополю

Так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) начала процесс передачи своих зарубежных приходов Константинопольскому патриархату, заявил глава украинской «новой церкви» Епифаний Думенко.

«Сейчас, например, в Европе есть много приходов, которые самостоятельно изъявили желание подчиняться Вселенскому патриархату», – сказал он в интервью «Украинской правде».

Этот процесс должен быть постепенным и мирным, сказал Думенко.

«Есть некоторые общины, которые не желают переходить. Но мы будем вести с ними диалог», – добавил он.

Образованная на «объединительном соборе» в Киеве украинская «новая церковь» включает в себя две неканонические церковные структуры, которые действовали на Украине. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, в этом мероприятии не участвовала.

6 января Киев получил от константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии «новой церкви». В документе содержатся ограничения, которые делают церковную структуру на Украине зависимой от Стамбула. Так, в нем сказано, что юрисдикция «новой церкви» ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей.

В Русской православной церкви такую «автокефалию» назвали «пустышкой», а день подписания томоса – трагическим в истории вселенского православия.