В Совфеде сказали, что ждет Украину с Порошенко

В случае сохранения поста президента Украины за Петром Порошенко ожидается полный разрыв экономических связей с Россией, включая газопроводы, такой прогноз озвучил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сенатор прокомментировал заявление Порошенко о том, что «шаг за шагом» Украина продолжает «идти своим путем, возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы».

«Ну что ж тут сказать. Да. Если под «путами Москвы» понимать наши экономические связи, включая газопроводы, именно это и ожидает Украину в случае сохранения Порошенко во власти. Но это будет не наш выбор», – написал Косачев в Facebook.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



В воскресенье на Украине проходят президентские выборы. На высший государственный пост претендуют рекордные 39 кандидатов. По популярности среди украинских избирателей лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 12,5%. Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре.

Впервые за президентскими выборами на Украине не следят наблюдатели от России. Москва подчеркивала, что Киева допустить на выборы наблюдателей из России ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие главные сюрпризы преподнесли нынешние выборы главы украинского государства.

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