В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.2 комментария
Депортация мигрантов привела к дефициту кадров в США
В США после депортации мигрантов стло не хватать работников в домах престарелых
Американские дома престарелых столкнулись с серьезной нехваткой сотрудников на фоне массовой депортации мигрантов и ужесточения иммиграционной политики.
Политика администрации президента США по выдворению мигрантов спровоцировала дефицит специалистов в домах престарелых и социальных службах, передает ТАСС со ссылкой на интернет-портал Axios.
По информации портала, давно существовавшая проблема нехватки персонала в учреждениях для пожилых людей усугубилась во время пандемии COVID-19 и теперь достигла критического уровня. В структуре специалистов по уходу за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями до 41% составляют иностранцы. Среди помощников медсестер этот показатель равен 22%, а среди персональных помощников – 28%.
Эксперты считают, что уменьшение числа иностранных работников приведет к ухудшению качества предоставляемых услуг и росту нагрузки на оставшийся персонал. По их словам, ситуация требует срочных мер, чтобы обеспечить достойный уровень ухода за пожилым населением и уязвимыми группами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал к массовым депортациям нелегальных мигрантов в крупнейших городах США.