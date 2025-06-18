Решетников сообщил о снижении инфляции ниже прогноза МЭР

Tекст: Денис Тельманов

Замедление инфляции в России происходит быстрее ожидаемых Минэкономразвития темпов, передает РИА «Новости».

Министр Максим Решетников заявил, что текущие тренды указывают на устойчивое снижение инфляции, превышающее темпы, заложенные в действующем прогнозе министерства, который составляет 7,6%.

«Пока тренды показывают более быстрое замедление, чем мы изначально ожидали. Мы сейчас идем ниже той траектории, которую закладывали в наш прогноз. Цифры последних трех месяцев и особенно последних трех недель показывают, что замедление инфляции устойчивое», – сказал глава ведомства на полях ПМЭФ.

Он подчеркнул, что пересчет инфляции за май указывает на годовой уровень около 5%, а первые недели июня – даже в районе 2% в пересчете на год. При этом Минэкономразвития уточнит свой прогноз по инфляции в августе.

В ведомстве допускают корректировку прогноза на 2025 год до уровня ниже 7%, если сохранится текущая динамика. Решетников также отметил, что дальнейшее поведение курса рубля зависит от решений Банка России и жесткой денежно-кредитной политики.

Он согласился с позицией главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, назвав крепость рубля последствием недостатка спроса в экономике и мер по ужесточению ДКП.

Банк России в начале июня впервые с сентября 2022 года снизил ключевую ставку до 20% годовых, оставив нейтральный сигнал относительно дальнейших шагов, которые будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что длительное сохранение высокой ключевой ставки приведет к замедлению развития реального сектора экономики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что укрепление рубля очевидно и без выводов экспертов Bank of America. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что высокий уровень ключевой ставки способствовал существенному замедлению инфляции.