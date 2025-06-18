В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.2 комментария
Решетников сообщил о снижении инфляции ниже прогноза МЭР
Минэкономразвития отметило, что инфляция в последние недели стабильно снижается быстрее запланированных темпов, а динамика рубля зависит от политики Банка России.
Замедление инфляции в России происходит быстрее ожидаемых Минэкономразвития темпов, передает РИА «Новости».
Министр Максим Решетников заявил, что текущие тренды указывают на устойчивое снижение инфляции, превышающее темпы, заложенные в действующем прогнозе министерства, который составляет 7,6%.
«Пока тренды показывают более быстрое замедление, чем мы изначально ожидали. Мы сейчас идем ниже той траектории, которую закладывали в наш прогноз. Цифры последних трех месяцев и особенно последних трех недель показывают, что замедление инфляции устойчивое», – сказал глава ведомства на полях ПМЭФ.
Он подчеркнул, что пересчет инфляции за май указывает на годовой уровень около 5%, а первые недели июня – даже в районе 2% в пересчете на год. При этом Минэкономразвития уточнит свой прогноз по инфляции в августе.
В ведомстве допускают корректировку прогноза на 2025 год до уровня ниже 7%, если сохранится текущая динамика. Решетников также отметил, что дальнейшее поведение курса рубля зависит от решений Банка России и жесткой денежно-кредитной политики.
Он согласился с позицией главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, назвав крепость рубля последствием недостатка спроса в экономике и мер по ужесточению ДКП.
Банк России в начале июня впервые с сентября 2022 года снизил ключевую ставку до 20% годовых, оставив нейтральный сигнал относительно дальнейших шагов, которые будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что длительное сохранение высокой ключевой ставки приведет к замедлению развития реального сектора экономики.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что укрепление рубля очевидно и без выводов экспертов Bank of America. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что высокий уровень ключевой ставки способствовал существенному замедлению инфляции.